В Бердянську підлітки підпалили ровесника «на камеру»

Інцидент трапився вночі 29-го листопада.

Група підлітків влаштувала небезпечний експеримент: хлопця підпалили і зняли на відео. Постраждалий в реанімації.



За інформацією Бердянського відділку поліції приблизно о 1-й ночі 29-го листопада по вул. Європейській підлітки 12-13 років вирішили записати унікальне відео для соціальних мереж. 12-ти річного хлопця облили горючою рідиною і підпалили. В результаті постраждалого з серйозними опіками госпіталізували.

Наразі хлопець перебуває в реанімації, опіки пошкодили 30% тіла.