В больнице Днепра мужчина напал на пациентов и медиков

Вчера, 3 июня, в Днепре в больнице по улице Космической задержали 27-летнего хулигана.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Пьяный мужчина вел себя неадекватно в больнице. По словам работников медицинского учреждения и пациентов, хулиган угрожал людям физической расправой, снимал повязки с пациентов и сдирал им раны, после чего начал кидаться с ножом на окружающих.

Прибывшие на место полицейские задержали хулигана и доставили в отделение полиции.