В Черкассах беременная женщина зарезала подругу (видео)

В ночь на 30 августа в Черкассах была убита 28-летняя девушка — ее ударили ножом прямо в сердце.

Убийца уже задержана — ею оказалась 30-летняя беременная (!) женщина, которая ножом выясняла, почему во время совместного проживания в квартире соседка не оплатила свою часть коммунальных услуг.

Преступление, которое произошло по улице Героев Днепра, попало на камеру видеонаблюдения.

Как сообщает местный интернет-ресурс Про Все, подозреваемую поместили в изолятор временного содержания, ей грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»