В Москве жениха и его брата застрелили прямо на свадьбе
На свадьбе в Новой Москве мужчина застрелил жениха и его брата. Нападавшего сейчас разыскивает полиция.
Об этом в субботу, 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, инцидент произошел в одном из клубов в Новой Москве, где отмечалась свадьба. Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте», — рассказал собеседник агентства.
Причиной трагедии стал бытовой конфликт. В Москве введен план «Перехват» для розыска подозреваемого, на месте работают следователи СК.
Телеграм-канал «112» уточняет, что убийство произошло около часа ночи в загородном клубе. Приглашенные гости позвали мужчин на разборки. Началась словесная перепалка. Злоумышленник достал пистолет и выстрелил в обоих.
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