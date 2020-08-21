В Черкассах правоохранители ехали на домашнее насилие, а раскрыли два убийства

В Черкассах правоохранители после прибытия на вызов о домашнем насилии нашли труп мужчины на балконе квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска, передает УНН.

“18.08.2020 жительница Черкасс сообщила полиции, что ее 58 летний брат совершает насилие над своими родителями — 1937 и 1938 рождения. Конечно же, правоохранители немедленно выехали по адресу места события проверять информацию и в случае подтверждения — усмирить правонарушителя. Старенькие, совсем испуганные и изнуренные от тирании „благодарного чада“, рассказали как подонок издевался над ними, а когда услышал о полицейских — изо всех сил побежал в свою комнату и закрылся”, — сообщили правоохранители.

Тогда дедушка с бабушкой сообщили правоохранителям, что из комнаты есть выход на балкон.

“Осматривая балкон с улицы, копы заподозрили неладное, потому что повеяло резким трупным запахом. Через несколько минут на месте происшествия работала уже следственно-оперативная группа. В комнате домашнего насильника было обнаружено привязанное к сумке-кравчучке, обмотанное тряпками и веревками изуродованное тело мужчины”, — отметили в Департаменте.

Сообщается, что оперативниками УКР ГУНП в Черкасской области совместно с работниками Черкасского отдела полиции и благодаря возможностям других коллег-полицейских был в тот же день найден и задержан убийца.

“Благодаря профессиональному психологическому подходу работников уголовного розыска подонок, думая что щеголяет „достижениями в жизни“ в содеянном сознался, рассказал как убивал и просто не успел за 6 дней избавиться от тела. Стоит отметить, что по наработкам оперативников злоумышленник был в кругу „подозреваемых“ в совершении хладнокровного убийства, которое состоялось неделю назад. Предварительно причастность задержанного к двум животных убийств подтверждена. Понимая, что его разоблачили, и глазом не моргнув, изверг рассказал и о предварительном кровопролитии”, — заявили в Департаменте.

По информации пресс-службы, сейчас проверяется наличие соучастников преступления. Следователи розыскные действия продолжаются.