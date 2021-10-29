Заволодіння ₴750 тис. під час реконструкції лікувально-діагностичного центру – у Львові судитимуть директора підприємства

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підприємством було укладено договір на виконання робіт з реконструкції для енергоефективності будівлі головного корпусу комунальної установи Львівської облради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр». Директор підприємства склав та підписав офіційні документи, до яких вніс неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, використаного матеріалу та його вартості. Внаслідок цього заволодівши бюджетними коштами на загальну суму понад 730 тис грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури