В Черкассах пятерых детей спасли от агрессивного отца

Мужчина угрожал «расстрелять» работников Службы по делам детей, также он бил свою жену.

В Черкассах от агрессивного отца спасли пятерых детей. Мужчина бил их палкой, а когда работники Службы по делам детей приехали к нему домой, он угрожал им расправой. От побоев также страдала и мать детей.

Об этом изданию «Обо всем» сообщила глава городской Службы по делам детей Светлана Шишлюк.

Так, 14 сентября житель Черкасс позвонил в Службу по делам детей. Он сообщил о проблемах в многодетной семье, которая живет рядом с ним по соседству. Мужчина рассказал, что отец бьет своих пятерых детей палкой. Кроме этого, от агрессии страдает и гражданская жена жестокого мужчины.

Работники Службы сразу выехали по адресу, который указал сосед многодетной семьи. Вместе с ними прибыла полиция и скорая помощь. Правоохранители зафиксировали побои: у дочери агрессора был синяк на лбу, а у одного из мальчиков от побоев посинела вся рука.

Служба по делам детей поговорила с женой мужчины, она подтвердила слова соседа и сообщила, что согласна получить помощь. Женщину и пятерых маленьких жителей Черкасс отвезли в кризисный центр.

Также глава Службы рассказала, что отец детей был очень агрессивным. Он угрожал, что придет в учреждение и «расстреляет» работников, которые приезжали к нему домой. Кроме этого, мужчина имеет детей от первого брака, но он и его бывшая жена были лишены родительских прав.

На мужчину, который бил своих детей палкой и издевался над своей гражданской женщиной, составили несколько административных протоколов. Его подозревают в мелком хулиганстве, совершении насилия над детьми, злостном неповиновении и невыполнении родительских обязанностей. // УНИАН