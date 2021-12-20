В Черкасской области мужчина посреди ночи ранил ножом четырех людей

В Черкасской области мужчина посреди ночи напал с ножом на людей, 4 человека ранены.

Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь КНП “Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета” Ирина Назарок, пишет УНН.

Событие произошло вчера, 19-го декабря, на улице Василия Доманицкого в селе Скородистик Ирклиевской сельской общины. В 22:30 в диспетчерскую «экстренки» позвонила испуганная женщина и сообщила, что в магазине «Вера» мужчина с ножом напал на посетителей и четверых ранил.

К месту происшествия срочно выехали три бригады «экстренки». На месте медики оказывали помощь четырем травмированным и впоследствии доставили их в Чернобаевскую многопрофильную больницу.

«У 29-летнего мужчины обнаружили ножевое ранение грудной клетки и резаную рану головы; у 38-летнего — сквозную рану щеки. Мужчина 30-ти лет также имел резаную рану на щеке. Еще у одного 30-летнего мужчины была резаная рана головы, колотая рана грудной клетки и плеча», — сообщила Назарок в группе КНП в Facebook.