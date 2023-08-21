₴3,5 млн. збитків на ремонті дитячого табору на Київщині – ексдиректору повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому директору позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА», підпорядкованого Департаменту освіти і науки, молоді і спорту КМДА за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України).



Згідно з матеріалами слідства, між дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА», розташованим у Київській області, та приватним підприємством були укладені договори про капітальний ремонт корпусів.

У подальшому на підставі актів виконаних робіт на рахунки підрядної організації були перераховані бюджетні кошти.

При цьому, як встановило слідство, підозрюваний підписав акти виконаних будівельних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості щодо вартості проведених робіт і витрат.

Відповідно до висновку експертів необґрунтоване завищення вартості вказаних робіт та матеріалів становить понад 3,5 млн грн.

У ході подальшого слідства буде надана оцінка діям службових осіб підрядної організації.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з УСР в м. Києві ДСР НП України.

Пресслужба Київської міської прокуратури