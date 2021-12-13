На Николаевщине осудили криминального «авторитета» из «черного списка» СНБО

Опубликовано

Осужденный угрожал потерпевшим за предоставленные ими показания по делу, где он является обвиняемым.

В Николаевской области осужден криминальный авторитет из санкционного списка СНБО за угрозы потерпевшим за ранее предоставленные показания.

В Николаевской области осудили криминального авторитета "Апти" / фото myk.gp.gov.uа

В Николаевской области осудили криминального авторитета «Апти» / фото myk.gp.gov.uа

Как сообщает Офис генерального прокурора, суд признал виновным гражданина РФ, проживающего на территории Украины на основании постоянного вида на жительство, в угрозах потерпевшим за ранее предоставленные показания (ст. 386 УК Украины). Суд назначил ему наказание – 6 месяцев ареста.

Прокуратура доказала, что осужденный – криминальный авторитет «Апти» угрожал потерпевшим за предоставленные ими показания по делу, где он является обвиняемым.

Также отмечается, что осужденный значится в перечне лиц, в отношении которых применены ограничительные меры в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенного в действие Указом президента Украины от 21 мая 2021 года. // УНИАН

Like

Метки:

Читайте также: