Жителя Балаклійської громади затримали за підозрою у вбивстві співмешканки цеглиною

На ґрунті ревнощів зловмисник забив жінку до смерті цеглиною по голові. Тіло загиблої знайшли біля річки.

4 червня до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від жителя села Пришиб про те, що поблизу водойми він виявив тіло жінки.

На місці події правоохоронці встановили, що на тілі постраждалої є ознаки насильницької смерті. Поліцейські встановили особу померлої, і одразу розпочали пошуки нападника. Ним виявився співмешканець жінки.

В ході сварки на ґрунті ревнощів 37-річний чоловік кілька разів вдарив потерпілу по голові цеглиною. Від отриманих травм 44-річна жінка загинула на місці. Зловмисник залишив тіло вбитої та втік.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили місцеперебування чоловіка та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділу поліції № 1 Ізюмського РУП за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та повідомлено зловмиснику про підозру у скоєному.

Поліція Харківської області