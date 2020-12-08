В Черкасской области один пенсионер убил и расчленил другого

Расчлененное тело родственники погибшего нашли в подвале, передает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Как сообщили в пресс-службе, 76-летнему жителю Черкасской области сообщено о подозрении в умышленном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

«По версии следствия, подозреваемый, находясь в неприязненных отношениях с 70-летним жителем Черкасс, в подвале многоквартирного жилого дома причинил потерпевшему телесные повреждения, от которых последний скончался. В дальнейшем, с целью избежания уголовной ответственности и сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник расчленил труп мужчины на части.

Расчлененное тело мужчины нашли родственники погибшего 16 ноября во подвале дома по улице Надпильной в Черкассах. Накануне, 14 ноября, они заявляли о его исчезновении», — говорится в сообщении.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, рассмотрение которого сейчас продолжается.

За совершенное лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. // УНН