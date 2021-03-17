В Черкасской области женщину подозревают в убийстве собственного ребенка

Жительнице Черкасской области сообщено о подозрении в умышленном убийстве ее новорожденного ребенка. Женщину подозревают в том, что сразу после рождения она задушила младенца.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

«37-летней жительнице Черкасской области сообщено о подозрении по факту умышленного убийства своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел еще в декабре 2020 года.

По данным следствия, женщина родила в подсобном помещении возле собственного жилья.

«Самостоятельно родила доношенного, жизнеспособного ребенка и сразу после родов лишила ее жизни путем удушения», — сообщает прокуратура со ссылкой на данные следствия.