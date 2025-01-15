Зловмисники вигадали зухвалий спосіб пограбування банків
Пограбування банків у декількох провінціях Канади здійснювалось за допомогою будівельної техніки, яка розтрощила будівлі
Провінція Канади Ньюфаундленд і Лабрадор була спантеличена новим зухвалим пограбуванням банку. На острові Авалон було пограбовано відділення Mount Pearl bank (RBK). Але справа навіть не в самому факті, а у способі яким це було зроблено. Про це пише Vancouverok.
Пограбування сталося за тиждень після того, як злодії «працювали» за тією ж схемою у банку в Карбонірі (містечко в Канаді, у провінції Ньюфаундленд – «Главком»). Ковшем екскаватора вони пробивали стіну та витягували банкомат. А у грудні інші грабіжники на екскаваторі обчистили RBC у Холіруді (містечко у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор – «Главком»), просто знісши фасад будівлі. Щоправда, їх майже одразу затримали. При цьому у всіх випадках, повідомляє поліція у пресрелізі, збитки від руйнування будівлі набагато вищі, ніж від втрати банкоматів із готівкою.
Нагадаємо, у центрі французького міста Ліон сталося пограбування ювелірної крамниці. При цьому грабіжник використовував навантажувач для того, або розтрощити вітрину. // ГлавкомTweet