В Чернігівській області виявлено контрафактної «випивки» на 1,3 млн.

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, викрили групу осіб, що здійснювали незаконне зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

Встановлено, що порушники, діючи за попередньою змовою та використовуючи обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували незаконне виготовлення, зберігання та збут в торгівельних мережах м. Києва та поза межами його, незаконно виготовлених підакцизних товарів з недоброякісної сировини, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003.

За результатами санкціонованих обшуків на території Чернігівської області в складському приміщенні виявлено та з незаконного обігу вилучено фальсифіковані алкогольні напої, які марковані марками акцизного податку з явними ознаками підробки. Загальна кількість вилученого контрафакту становить понад 14 500 пляшок, ємністю близько 7 000 літрів та загальною орієнтовною вартістю 1,3 млн гривень.

Триває досудове розслідування.

Державна фіскальна служба України