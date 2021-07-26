В Чернигове массажистка убила пациентку во время сеанса

Во время массажа в Чернигове массажистка по неосторожности убила пациентку, свернув ей шею. Сейчас ей сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура, передает УНН.

“В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых вышеуказанные телесные повреждения, причиненные подозреваемым, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц. Чернигова”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемая по месту своего проживания, во время проведения массажа тела, ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, вследствие чего вызвала последний телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.

Сейчас прокурором Черниговской окружной прокуратуры согласовано сообщение о подозрении ей в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).