Здавала місця дислокації українських військових – краматорчанці повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканці м. Краматорська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації іншим незаконним збройним формуванням (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року громадянка України в ході телефонних розмов із представником незаконних збройних формувань так званої «ДНР» передала бойовику інформацію щодо дислокації оперативного складу військовослужбовців Збройних Сил України на території Краматорська.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюються СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора