В Чернігові у подружжя вилучили арсенал боєприпасів

Чернігівські поліцейські виявили низку небезпечних боєприпасів у подружжя, яке конфліктувало з сусідкою – під час сварки чоловік демонстрував дві гранати. Поліцейські затримали фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Увечері 20 квітня на лінію «102» надійшло повідомлення, що на околиці Чернігова в садовому товаристві відбувається конфлікт між сусідами, в ході якого чоловік дістав гранати і тримає їх у руках.

На місце події негайно виїхали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції, бійці роти поліції особливого призначення, фахівці вибухотехнічної служби та кінолог зі службовим собакою.

На момент приїзду поліції фігуранти події перебували на своїх садових ділянках. Після спілкування з поліцейськими 32-річний чоловік повідомив, що гранати він залишив на подвір’ї.

В ході проведеного невідкладного обшуку дачного будинку, автомобіля та місця реєстрації подружжя, поліцейські спільно з вибухотехніками та кінологом зі службовою собакою, виявили та вилучили гранату Ф-1 з запалом, гранату РГД-5 з запалом, корпуси протипіхотної і протитанкової мін, танковий осколково-фугасний снаряд, артилерійський снаряд, 2 мінні підривники та набої.

Вибухотехніки поліції перевели вибухові боєприпаси у безпечний стан. Поліцейські направили вилучені речові докази на експертне дослідження.

Чоловіка, який дістав гранати під час конфлікту, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом слідчі Чернігівського райуправлінняполіції під процесуальним керівництвом Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розслідують кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області