У Києві затримали чоловіка, який вимагав майже пів мільйона за нібито ліцензію на відкриття АЗС

62-річний уродженець Тернопільщини вимагав у громадянина 460 тисяч гривень. За таку суму чоловік обіцяв посприяти в отриманні ліцензії на відкриття автозаправочної станції.

Слідчі слідчого відділу Печерського управління столичної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 встановили, що насправді зловмисник не мав жодної компетенції для вирішення обумовленого питання та хотів заволодіти коштами потерпілого з метою власного збагачення.

Сьогодні, 21 січня, поліцейські затримали зловмисника, коли йому передали другу частину загальної суми – 300 тисяч гривень. Відомо, що раніше він отримав 100 тисяч гривень авансового платежу – цей факт правоохоронці також задокументували.

Також встановлено, що до злочинної діяльності затриманий залучив свого 34-річного сина – експрацівника правоохоронного органу – який разом зі зловмисником прибув до столиці для отримання коштів.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Києва