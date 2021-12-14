В Черниговской области Instagram-гадалка «развела» женщину на ₴50 тысяч

Аферистка заверила женщину, что деньги вернет

В Черниговской области женщина решила воспользоваться услугами гадалки. Однако та ее обманула на 50 тысяч гривен.

Об этом говорится в постановлении Козелецкого районного суда Черниговской области.

Во время суда потерпевшие рассказала, что в ноябре в соцсети Instagram нашла гадалку. Она договорилась с ней, что та за 2 500 гривен проведет обряд, а также за 3 000 гривен за нее помолится.

Потерпевшая перевела подозреваемой 1 200 гривен. Остальные деньги она пообещала выплатить впоследствии, когда заработает. Однако мошенница убедила увеличить кредитный лимит на ее карте и сообщить ей все данные от онлайн-банкинга. После этого гадалка сняла средства со счета женщины. Когда потерпевшая спросила, зачем она это сделала, то та сказала, что скоро все вернет. В декабре женщина изменила код от онлайн-банкинга, однако мошенница попросила сказать ей его и та не отказала. Аферистка сняла еще 2 500 гривен.

Суд предоставил полиции доступ к банковским данным подозреваемой. Идет следствие. // «Сегодня»