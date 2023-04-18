В Києві оперативники затримали крадіїв кабелю зв’язку

Порушник разом зі своєю співмешканкою викрали більше сорока метрів телефонного кабелю, за що їм тепер загрожує восьми років позбавлення волі.

Минулого тижня на спецлінію 102 від співробітника телекомунікаційного підприємства надійшло повідомлення про те, що на вулиці Деміївська невідомі проникли до комунікаційного колодязя та викрали кабель зв’язку. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції для документування події.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що зловмисники проникли через люк до телекомунікаційного колодязя, звідки викрали більше сорока метрів телефонного кабелю, який в подальшому планували збути як металобрухт. Своїми діями вони спричинили підприємству близько 6 000 гривень збитку.

По «гарячих слідах» працівники карного розшуку територіального управління поліції встановили зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а викрадений кабель вилучили в якості речового доказу. Ними виявились – уродженці Кіровоградщини чоловік, 1988 року народження, та його 32-річна співмешканка.

Під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, вчинена в умовах воєнного стану, а суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва