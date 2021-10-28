В Днепре двое подонков до смерти забили 47-летнего знакомого

В Днепре двое парней из ревности жестоко избили 47-летнего знакомого, в результате чего пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНВ в Днепропетровской области.

Преступление произошло 24 октября в одном из частных домов на улице Беломорской. В этот день в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что обнаружила труп родственника без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли ряд доказательств, а также опросили близких и знакомых потерпевшего. К проведению следственных мероприятий привлекли кинолога со служебной собакой. В результате правоохранители установили, что к преступлению причастны двое 24-летних местных жителей. Они были знакомы с потерпевшим и ссорились с ним из-за ревности к жене одного из нападавших.

По месту их проживания следователи провели обыски и изъяли доказательства. 26 октября мужчинам вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Сегодня им избрали меру пресечения в виде ареста. Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.