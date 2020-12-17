В Днепре экс-нардеп заявил об избиении неизвестными во главе со следователем

Бывший нардеп Андрей Денисенко заявил о нападении на него возле дома

Бывший народный депутат Андрей Денисенко, который сейчас является депутатом Днепропетровского областного совета, в Facebook сообщил о нападении на него после сессии.

По словам Денисенко, на него напали около 10 неизвестных, среди которых он узнал правоохранителя.

«После того, как я отказался участвовать в следственных действиях при отсутствии моего адвоката. Ударили по ноге, толкали, не давали пройти и зайти в подъезд. Болит, зараза, мышцы и связки у колена. Вызвал 102, скорую «, — написал он.