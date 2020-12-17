В Днепре экс-нардеп заявил об избиении неизвестными во главе со следователем
Бывший нардеп Андрей Денисенко заявил о нападении на него возле дома
Бывший народный депутат Андрей Денисенко, который сейчас является депутатом Днепропетровского областного совета, в Facebook сообщил о нападении на него после сессии.
По словам Денисенко, на него напали около 10 неизвестных, среди которых он узнал правоохранителя.
«После того, как я отказался участвовать в следственных действиях при отсутствии моего адвоката. Ударили по ноге, толкали, не давали пройти и зайти в подъезд. Болит, зараза, мышцы и связки у колена. Вызвал 102, скорую «, — написал он.
Напомним, в Днепре бывшего народного депутата Андрея Денисенко подозревают в избиении полицейского на улице Троицкая площадь во время визита Зеленского в город в августе 2020 года. По данным следствия, Денисенко толкнул лейтенанта полиции, а затем ударил его, нанеся телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки. Суд отпустил Денисенко под личное обязательство. В начале декабря суд не стал заключать под стражу экс-нардепа. // Depo.Днепр