Миколаївські поліцейські затримали третього обвинуваченого у сексуальному насильстві відносно малолітньої

Раніше повідомлялось, що 14 червня 2018 року правоохоронці оперативно затримали зловмисників, причетних до зґвалтування 12-річної дівчини. Тоді усім трьом молодикам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а в подальшому двом затриманим він був змінений на домашній арешт.

Згодом Центральний районний суд Миколаєва визнав винним у зґвалтуванні потерпілої 20-річного миколаївця та виніс вирок – 11 років 6 місяців позбавлення волі. Ще двоє фігурантів зазначеного провадження, яким був змінений запобіжний захід на домашній арешт, переховувались від слідства та перебували у державному розшуку. У 2020 році правоохоронці встановили місцезнаходження одного із розшукуваних фігурантів та затримали його. Інший продовжував переховуватися та перебувати у розшуку.

12 квітня вжитими оперативно-розшуковими заходами співробітники Управління карного розшуку спільно з оперативниками відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління за силової підтримки поліцейських спецпризначенців встановили місцезнаходження втікача та затримали його у порядку ч. 1 ст. 191 Кримінального процесуального Кодексу України.

Поліцейські встановили, що молодик, аби уникнути кримінальної відповідальності, увесь цей час переховувався за кордоном та, повернувшись додому, ховався у одному з сіл області.

Вчора Центральний районний суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб.

Його судитимуть за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України «Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області