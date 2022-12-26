На 10 років за ґрати відправиться покидьок, який жорстоко убив свою колишню дівчину, підпалив іі та втік

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 45-річного неодноразово судимого чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) та грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Прокурори у суді довели, що у с. Красне Лозівського району чоловік напідпитку прийшов у гості до своєї колишньої дівчини. Але під час розмови вони почали сваритись на фоні своїх стосунків. Чоловік вихопив у дівчини з рук телефон, а після цього наніс їй 5 ударів металевою трубою, від чого вона впала на підлогу.

На цьому зловмисник не зупинився: він вдарив її ще 25 разів по різних частинах тіла. Розуміючи, що жінка не дихає, він вирішив приховати свій злочин. Він накрив потерпілу одягом, підпалив та втік з вкраденим телефоном. Жінка померла.

У судовому засіданні чоловік щиро розкаявся.

Первомайський міськрайонний суд Харківської області призначив зловмиснику покарання у виді 10 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Харківська обласна прокуратура