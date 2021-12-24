В Днепре хозяин дома взял гостей в заложники, избил их и требовали наркотики за освобождение

В Днепре на улице Рабкоровской приехавшего в чужой дом для разговора мужчину связали, избивали молотком и требовали долг.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

23 декабря 37-летний мужчина со своей 33-летней подругой приехали в дом к знакомому, проживающему на улице Рабкоровской, чтобы решить личные вопросы. Как только гости переступили порог дома, 39-летний хозяин сразу начал избивать мужчину молотком, а женщину бутылкой. После этого он отобрал у женщины 4000 гривен, документы и телефон, и заявил, что ее друг должен ему еще больше денег.

Оказавшись в заложниках, гость позвонил своему другу и попросил привезти плазменный телевизор, чтобы отдать его в счет долга. Приехавший с телевизором друг увидел следующую картину — на полу в доме лежал связанный гость, а хозяин избивал его молотком. Неадекватный хозяин заявил своему товарищу с телевизором, чтобы тот поехал и нашел наркотики, иначе он жестоко расправится со своими гостями. В этот момент гостье удалось выбрать момент и выбежать из дома. Женщина добралась до ближайшей заправки и позвонила в полицию.

Приехавшим на место вызова полицейским открыла жена хозяина дома. На полу комнаты лежал связанный и избитый гость, он просил о помощи. В этот момент полицейские заметили, как из окна выпрыгнул хозяин жилища и попытался скрыться. Но ему это не удалось — «беглеца» сразу задержали и надели на него наручники. На место вызвали следственно-оперативную группу. Теперь «истязателем» будут заниматься правоохранители.