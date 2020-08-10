В Днепре и области разыскивается опасный преступник (фото)

В Днепре и Днепропетровской области за совершение особо тяжкого преступления разыскивается опасный преступник — Вальчук Александр Сергеевич 16.02.1986 года рождения (34 года).

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на Никопольский ОП.

По предварительной информации он скрывается на территории области.

В случае, если вы владеете любой информацией, касательно указанного мужчины, немедленно сообщите по указанному телефону, — 068 363 00 16; Или обратитесь на линию 102.