В Днепре людей держали в трудовом рабстве

В Днепре преступная группировка держала людей в трудовом рабстве, создав несколько реабилитационных центров для прикрытия своей деятельности.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

Как было установлено правоохранителями, 31-летний житель Днепра создал преступную группу совместно с тремя знакомыми. Они планировали получать прибыль от принудительного труда социально незащищенных граждан. Для этого члены группы зарегистрировали общественную организацию и арендовали несколько домов в Днепре и Подгородном под видом реабилитационных центров для оказания помощи от алкогольной и наркотической зависимости.

Злоумышленники начали вербовать людей, обманом обещая жилье и улучшение бытовых условий. В основном их «клиентами» были граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Но как оказалось, люди попадали в настоящее трудовое рабство, так как им запрещали добровольно покидать территорию, общаться с родными и заставляли бесплатно работать. Обитатели реабилитационных центров убирали помещения, территории, или выполняли другие работы, а полученные от заказчиков денежные средства распределяли между собой.

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группировки за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 УК Украины (Торговля людьми). Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.