В Днепре мужчина лишился рук в результате взрыва гранаты в автомобиле

В субботу, 29 августа, в Днепре на жилмассиве Тополь-3 в автомобиле ВАЗ взорвалась граната, пострадал мужчина.

Взрыв прогремел около 10:30 в районе продуктового рынка возле школы №99. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

В момент взрыва мужчина сидел на переднем пассажирском сидении, кроме него в салоне авто никого не было. По предварительной информации, пострадавший попытался выпрыгнуть из авто. Взрывом ему оторвало две руки.

Очевидцы начали оказывать гражданину первую помощь и вызвали скорую. К моменту приезда медиков потерпевший находился в сознании. Мужчину госпитализировали в городскую больницу № 16.

От сильного удара в легковушке вылетели стекла. Правая сторона машины изрешечена осколками.

На месте происшествия работали спасатели и полиция, правоохранители оцепили территорию. Автомобиль осмотрели взрывотехники, внутри они нашли множество обломков, а в бардачке – чеку от гранаты.

По предварительным данным, мужчин приехал на рынок торговать мясом вместе со своей тещей. Женщина рассказала, что она успела выйти из авто перед взрывом, а ее зять остался внутри.