В Днепре мужчина обстрелял автомобиль, ранив женщину

В Днепре на улице Марии Кюри неизвестный обстрелял автомобиль с людьми.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел 15 февраля около 16:30 в районе ТРЦ «Neo Plaza».

Предварительно, неизвестный мужчина открыл огонь по автомобилю KIA из-за отсутствия взаимной вежливости на дороге. Совершив несколько выстрелов, нападавший поспешил скрыться, сейчас его ищет полиция.

В результате нападения пострадала водитель автомобиля KIA. У нее прострелен палец на левой руке.