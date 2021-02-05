В Днепре мужчина с пистолетом и топором угрожал собственной матери

В Днепре вчера, 4 февраля, на улице Беляева мужчина угрожал собственной матери физической расправой.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Днепропетровской области.

В полицию позвонила женщина и сообщила о домашнем насилии со стороны сына. На место происшествия, на улицу Беляева, выехал экипаж патрульных. Их встретила заявительница. Женщина сообщила, что ее 37-летный сын в состоянии алкогольного опьянения угрожал ей топором и пистолетом. Родственник не отрицал, что у него есть оружие. Полицейские заметили, что в комнате на столе лежат ножи. Также мать мужчины рассказала, что в шкафу злоумышленник прячет гранату.

Полицейские надели на мужчину наручники и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Во время осмотра помещения было найдено боевую гранату РГ-42, пистолет и 15 патронов. Гражданина доставили в отделение полиции.