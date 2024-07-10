Водію «Maserati», який скоїв смертельну ДТП, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 35-річному водієві за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, вчиненого у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель людини (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Дорожня аварія сталася 10.07.2024 року о 00:04 на вулиці Борщагівська у Святошинському районі столиці.

За попередніми даними, водій автомобіля «Maserati» здійснив зіткнення з мопедом марки «Delivery».

Внаслідок ДТП 48-річна пасажирка мопеду від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці аварії, а водія з численними травмами госпіталізували до лікарні.

Прилад Драгер зафіксував в крові водія автомобіля 1,66 проміле алкоголю.

Пресслужба Київської міської прокуратури