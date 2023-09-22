Рецидивіста, який зберігав понад 2,3 кг психотропів з метою збуту, засуджено ще до 9 років і 1 місяця ув’язнення

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За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок раніше судимому 45–річному уродженцю міста Києва за незаконне придбання та зберігання  особливо небезпечної психотропної речовини у особливо великих розмірах з метою збуту (ч. 3 ст. 307 КК України).

Обвинувачений – місцевий мешканець, який раніше 10 разів притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин.

Правоохоронці затримали його у лютому 2023 року на території Деснянського району міста Києва. Під час особистого обшуку у нього вилучили поліетиленовий пакет  з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP загальною масою понад 2, 3 кг, яку останній незаконно придбав та зберігав при собі з метою збуту.

Вартість вилученої психотропної речовини становить близько 5 млн грн.

Погоджуючись із позицією прокуратури, суд призначив йому покарання у вигляді 9 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Досудове розслідування проводилось слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури

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