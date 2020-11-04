Суд отменил оправдательный приговор жителю Николаевщины и заочно дал 8 лет тюрьмы за службу у боевиков «ДНР»

Николаевский апелляционный суд отменил оправдательный приговор 24-летнему жителю Николаевской области и за участие в террористической организации «ДНР» заочно наказал его восемью годами лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуре.

Как известно, в январе 2018 года Николаеве коллегия судей Центрального районного суда в составе судей Владимира Алейникова, Оксаны Мамаевой под председательством судьи Сергея Черниенко оправдала жителя села Добрая Надежда Витовского района Святослава Стельмаха за участие в боевых действиях в рядах боевиков «ДНР».

В суде доказано, что в ноябре 2014 года мужчина вступил в ряды террористической организации «ДНР» и был зачислен в военное формирование «ДНР» — «Оплот». Обвиняемый выполнял незаконные приказы боевиков, нес службу на оборудованных огневых позициях террористов, в частности на блокпостах в Донецке, а также, находясь на территории населенного пункта Оленевка Донецкой области, вместе с другими представителями террористической организации «ДНР», осуществлял обстрелы военнослужащих Вооруженных сил Украины и других представителей правоохранительных органов, которые являются участниками АТО.

Николаевский апелляционный суд по жалобе прокуратуры отменил оправдательный приговор боевику «ДНР» и принял новое решение, назначив обвиняемому реальную меру наказания — 8 лет лишения свободы.

Отметим, что Святослав Стельмах до сих пор находится в розыске. Таким образом, для выполнения наказания его еще стоит найти и задержать. // Преступности.НЕТ