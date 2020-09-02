В Днепре мужчина возле жилого дома ударил ножом знакомого

В Днепре конфликт между мужчинами закончился поножовщиной.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вчера, 1 сентября, в Парусном переулке. По имеющейся информации, между двумя мужчинами возникла ссора. Видимо, когда закончились словесные аргументы, в ход пошли кулаки, а затем и нож. В результате этого, один из них получил колотую рану правого бока и резаную — левого.

Карета скорой помощи увезла пострадавшего в городскую клиническую больницу №16, а нападавшего задержали.