В Днепре мужчина взорвал пиротехническое устройство, повредив три автомобиля

7 января, в 16:11, в полицию обратился мужчина и рассказал, что слышал взрыв на проспекте Героев, 11.

На место приехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как выяснилось, причина была в том, что 50-летний мужчина взорвал во дворе пиротехническое устройство — люсткугель. В результате он повредил три машины. На Suzuki слезла краска и пробилось колесо, у Daewoo Matiz помялось левое крыло, а у Mini Cooper оторвало подкрылок и накладку заднего левого колеса. К счастью, никто не пострадал.