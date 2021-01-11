В Днепре мужчина застрелил сожительницу

11 января на Янтарной, возле дома 79, собрались несколько экипажей полиции, приехали следователи и автомобиль судмедэксрертов. Оказалось, в этом доме произошло убийство.

Известно, что умерла женщина — жительница этого дома. Об этом сообщает Информатор с места события.

По предварительной информации, мужчина достал помповое ружье для чистки или зарядки, однако случайно выстрелил в свою сожительницу. К месту вызвали медиков, однако реанимационные действия не увенчались успехом. Детали происшествия выяснят правоохранительные органы. У подъезда собираются обеспокоенные жители и дети, которые играли во дворе.