В Днепре мужчину похитили из-за денежного долга

В Днепре несколько мужчин похитили своего знакомого из-за денежного долга.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Очевидцы сообщили в полицию о том, что видели как двое неизвестных насильно заталкивают мужчину в джип Ford Flex. После этого автомобиль скрылся в неизвестном направлении.

По ориентировке на пересечении улицы Паникахи и Запорожского шоссе полицейские остановили указанное транспортное средство. В салоне Ford находилось 5 человек.

Как сообщили мужчины, они везли пострадавшего в направлении улицы Кротова, где он украл деньги на фирме, на которой работал, а после содеянного скрывался полгода на съемных квартирах.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Все детали случившегося выясняются.