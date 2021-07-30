В Днепре мужчину похитили из-за денежного долга
В Днепре несколько мужчин похитили своего знакомого из-за денежного долга.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.
Очевидцы сообщили в полицию о том, что видели как двое неизвестных насильно заталкивают мужчину в джип Ford Flex. После этого автомобиль скрылся в неизвестном направлении.
По ориентировке на пересечении улицы Паникахи и Запорожского шоссе полицейские остановили указанное транспортное средство. В салоне Ford находилось 5 человек.
Как сообщили мужчины, они везли пострадавшего в направлении улицы Кротова, где он украл деньги на фирме, на которой работал, а после содеянного скрывался полгода на съемных квартирах.
На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Все детали случившегося выясняются.Tweet