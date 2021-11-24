В Днепре на Грушевского подстрелили в мужчину

24 ноября приблизительно в 10:20 на улице Грушевского в Днепре произошла стрельба. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» ссылаясь на Днепровское районное управление полиции.

Известно, что между работником строительной площадки и неизвестным гражданином возник конфликт, в ходе которого последний выстрелил в сторону 52-летнего мужчины из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали.

Полицией было открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, преступника ищут.