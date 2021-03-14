В Днепре на проспекте Нигояна расстреляли автомобиль (фото)

13 марта около 20:30 в Днепре на проспекте Сергея Нигояна возле СТО группа неизвестных мужчин открыла стрельбу. Спустя полчаса сообщение о стрельбе поступило в полицию.

Об этом сообщает «Днепр Час», ссылаясь на собственные источники.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, и через забор увидели как несколько человек обстреливали автомобиль «ВАЗ». Стрелявшие заметили приближение полиции и спрятались в ближайшем здании, заперев дверь. В автомобиле были многочисленные отверстия от пуль, а рядом лежало большое количество гильз.

На место пришлось вызывать КОРД, которые открыли дверь и задержали 8 человек, вероятно причастных к стрельбе. Также там нашли два пистолета.