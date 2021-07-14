В Днепре «начальник» кладбища требовал взятку с родственников покойного

В Днепре попался на взятке «начальник» кладбища. Сотрудники КП «Городская ритуальная служба», осознавая эмоциональное состояние граждан, которые к ним обращаются, и ограничения во времени, организовали преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды за захоронение.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

В мае 2021 года к заместителю начальника одного из участков коммунального предприятия обратился гражданин по поводу захоронения близкого человека на одном из кладбищ города.

Заведующий кладбищем сообщил, что за предоставление места для захоронения и выкапывание могилы родственник покойного должен передать ему дополнительные средства в размере 6000 гривен.

Стало известно, что данный человек на то время уже не работал в ритуальной службе, рассказал главный инженер КП «Городская ритуальная служба» Руслан Данилкин.

«Гражданин, который совершил неправомерные действия на территории кладбища, которое находится у нас на балансе по адресу ул. Мукачевская, 210, не является работником нашего коммунального предприятия. Ранее, действительно, он был нашим сотрудником. Никакого отношения ни работники, ни должностные лица, ни руководитель коммунального предприятия, к этому не имеют», — отметил Руслан Данилкин.