В Днепре нетрезвая компания избила водителя такси

В Днепре на улице Михаила Руденко мужчина в состоянии алкогольного опьянения вместе с двумя женщинами напал на водителя такси, который отказался их везти.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на собственные источники.

Происшествие случилось 11 августа, около 9:40, на улице Михаила Руденко 67. Нетрезвый 32-летний мужчина со своей женой и знакомой вызвали такси. Когда водитель приехал по вызову, то увидел, что днепрянин находится в состоянии алкогольного опьянения и отказался везти его по указанному адресу.

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого трое пассажиров напали на водителя такси. В результате потасовки пострадавший получил ушибы туловища, руки и сломанный палец. Также трое злоумышленников нанесли механические повреждения транспортному средству. Таксист вызвал полицию и задержал дебоширов до приезда правоохранителей в машине.

Полицейские оперативно среагировали на вызов и задержали нападавших до выяснения деталей. Пострадавшего госпитализировали, подробности происшествия устанавливают следователи.