У столиці затримали наркодилера, який намагався збути близько кілограма психотропів

Дільничні офіцери поліції виявили у чоловіка 300 зіп-пакетиків із розфасованими забороненими речовинами. Слідчі повідомили йому про підозру, фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Дільничні офіцери Деснянського управління поліції викрили мешканця Лісового масиву, який налагодив збут психотропної речовини «Альфа-PVP» на території столиці. Дільничні затримали його у під’їзді багатоповерхівки. Зловмисник мав при собі 300 зіп-пакетів із психотропом. Під час обшуку помешкання фігуранта, слідчі вилучили ще шість, розфасованих пакетів з аналогічною речовиною.

Порушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Деснянського управління поліції, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва, повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, обіг яких заборонено, в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва