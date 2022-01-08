В Днепре обнаружили женщину в крови и плачущего мужчину

7 января в Днепре на Запорожском шоссе нашли женщину без сознания. Горожанка лежала в луже собственной крови, а рядом с ней сидел мужчина и громко кричал.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Прохожие увидели, что посреди улицы мужчина сидит возле женщины, которая находится без сознания и вся в крови. Горожанин был сильно пьян и громко просил о помощи. На место вызвали «скорую» и полицию.

Полицейским свидетели рассказали, что издалека видели, как данный мужчина ударил пострадавшую, и она упала со ступеней.

Женщину госпитализировали в областную больницу им. Мечникова с предварительным диагнозом – черепно-мозговая травма. Мужчину задержали до выяснения обстоятельств.