Задержанный НАБУ брат судьи Вовка оказался сотрудником Службы внешней разведки. Он уже отстранен

После того, как НАБУ обнаружило тайное хранилище наличности главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, выяснилось, что безопасность руководителя ОАСК обеспечивал его брат — заместитель начальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий Зонтов.

Об этом журналиcт Юрий Бутусов сообщает в своем Facebook.

В тайном хранилище наличных денег главы ОАСК Павла Вовка детективы НАБУ обнаружили 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. гривен, 100 шекелей и коллекцию антиквариата.

Квартиру удалось вычислить только при передаче взятки, во время которой НАБУ задержало Юрия Зонтова — родного брата главы ОАКС Павла Вовка. Причем задержанный — заместитель начальника управления Службы внешней разведки Украины.

«Именно Зонтов обеспечивал прикрытие и безопасность тайных коррупционных афер своего брата», — пишет Юрий Бутусов. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

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