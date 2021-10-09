В Днепре один водитель ударил другого ножом в ходе конфликта из-за парковки

В Днепре 8 октября на улице Гоголя,12 между двумя водителями произошел конфликт из-за парковки, в результате один вооружился ножом и ударил оппонента.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, водитель, который находился за рулем Skoda, хотел припарковаться возле офтальмологической клиники. В тот момент у него возник конфликт из-за парковочного места с другим мужчиной, находившийся в автомобиле Renault. После чего водитель Skoda, 1968 года рождения, взял в руки нож и ударил второго в живот.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Медики доставили пострадавшего больницу имени Мечникова с диагнозом «проникающее ранение брюшной полости». Все детали происшествия выясняют правоохранители.