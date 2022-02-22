Повідомлено про підозру чоловіку, який намагався підпалити колишню дівчину

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 28-річному чоловіку за фактами закінчених замахів на умисне вбивство та пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 лютого 2022 року чоловік прийшов до магазину, розташованого по вул. Бучми, де працювала продавчинею його колишня дівчина, якій 23 роки. Незадовго до цього вона повідомила чоловіку, що розриває стосунки з ним та більше не бажає спілкуватись.



Обурений чоловік попросив продати йому цигарки, і коли продавчиня підійшла до нього ближче, облив її легкозаймистою рідиною. Потім підпалив папірці, які приніс із собою, та став їх кидати у колишню кохану, щоб на ній загорівся одяг. Проте дівчині вдалося сховатися за стійкою з товаром, і тоді чоловік підпалив пакет, який лежав на підлозі. Прилавок зайнявся вогнем, у торгівельному павільйоні розпочалась пожежа, і чоловік покинув місце події.



Дівчина встигла вибігти на вулицю і звернулась по допомогу до перехожого, який викликав пожежників. Вогонь вдалось вчасно загасити.

Того ж дня чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури