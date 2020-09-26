В Днепре пассажиры ограбили водителя маршрутки: подробности

В Днепре пассажиры ограбили водителя маршрутки в тот момент, когда он давал сдачу, и убежали.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло вчера днем. По имеющейся информации, водитель маршрутного автобуса № 62 совершал рейс. На левом берегу в салон маршрутки сели трое мужчин.

Во время очередной остановки автобуса для посадки и высадки пассажиров на остановке общественного транспорта на проспекте Героев, один из мужчин выхватил из рук водителя кошелек, в котором находились документы и 3000 гривен. Затем грабитель выскочил из маршрутки и побежал в арку дома № 12 на проспекте Героев. За ним также побежали двое его подельников.

Водитель выскочил из автобуса и попытался их догнать, но мужчины скрылись в направлении улицы Мандрыковской.

На место происшествия вызвали полицию. Полицейские обследовали близлежащую территорию, но грабителей не нашли. Продолжается розыск неизвестных злоумышленников.