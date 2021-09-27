В Днепре психически больной мужчина запер мать в доме на 9 суток

В Днепре психически нездоровый мужчина запер собственную мать на 9 суток в доме, расположенном в тупике Гаевом. Пожилой женщине, чтобы выжить, пришлось питаться объедками.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

О том, что 78-летнюю женщину против ее воли в частном доме удерживает сын, сообщила сестра пенсионерки. По словам заявительницы, 47-летний мужчина является психически нездоровым. Также она сообщила, что заглянула в окно дома и увидела, как ее сестра лежит на кровати, а рядом с ней сидит сын и кричит на нее.

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили, что вход в дом был забаррикадирован различными вещами, в том числе стульями и веревками. Из дома доносились крики о помощи пожилой женщины. Разобрав завалы и войдя в дом, правоохранители пообщались с невольной узницей и узнали, что сын держал ее взаперти в доме 9 суток. Чтобы не умереть с голоду, женщине пришлось питаться объедками и остатками еды в доме.

Мужчина, который запер собственную мать в доме, при общении с правоохранителями вел себя неадекватно, неся чушь и разговаривая сам с собой. В связи с этим на место была вызвана психиатрическая бригада.