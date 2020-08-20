В Днепре пьяный мужчина нанес удар топором своему другу

В Днепре во время распития спиртных напитков один из мужчин нанес удар по спине топором своему приятелю: потерпевшего забрали в больницу.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло вчера вечером. В полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице Петрозаводской находится мужчина с рубленой раной спины. Приехавшие на место вызова полицейские обнаружили 36-летнего потерпевшего и его брата, который пояснил, что удар брату топором по спине нанес его друг, проживающий по другому адресу на улице Гринченко. Потерпевший был у него в гостях и распивал с ним спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры друг схватил топор и нанес удар своему собутыльнику.

Потерпевшего скорая госпитализировала в 6-ю горбольницу, а полиция выехала на место жительства подозреваемого в причинении телесных повреждений. Там они обнаружили 36-летнего мужчину и топор, которым был нанесен удар. Мать подозреваемого, проживающая по тому же адресу, подтвердила факт ссоры и драки. На место происшествия была вызвана опергруппа АНД отдела полиции для дальнейшего разбирательства.